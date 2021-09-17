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Северная Корея увеличивает производство оружейного урана – CNN

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 08:40
Северная Корея увеличивает производство оружейного урана – CNN - Фото
Комплекс в Йонбёне (скриншот из видеозаписи ЦТАК)

Северная Корея расширяет производство на заводе по обогащению урана до оружейного уровня, сообщает CNN.

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По мнению экспертов, работы на заводе в Йонбёне, зафиксированные на спутниковых снимках, вероятно, указывают на планы значительно увеличить производство.

На площади примерно в 1000 квадратных метров, где идут работы, могут быть размещены до 1000 центрифуг для обогащения урана. Это увеличит мощность производства на заводе примерно на 25%.

Власти США знают о работах в Йонбёне и признают, что они могут говорить о планах увеличить производство оружейного урана, сообщили журналистам собеседники, знакомые с ситуацией.

Денис Юдин
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кндр северная корея обогащение урана Йонбён оружейный уран
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