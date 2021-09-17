Северная Корея увеличивает производство оружейного урана – CNN

Северная Корея расширяет производство на заводе по обогащению урана до оружейного уровня, сообщает CNN.

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По мнению экспертов, работы на заводе в Йонбёне, зафиксированные на спутниковых снимках, вероятно, указывают на планы значительно увеличить производство.

На площади примерно в 1000 квадратных метров, где идут работы, могут быть размещены до 1000 центрифуг для обогащения урана. Это увеличит мощность производства на заводе примерно на 25%.

Власти США знают о работах в Йонбёне и признают, что они могут говорить о планах увеличить производство оружейного урана, сообщили журналистам собеседники, знакомые с ситуацией.

В феврале 2019 года США и КНДР не смогли договориться о снятии санкций в обмен на закрытие ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне.

В мае 2021 года в КНДР назвали недопустимыми слова президента США Джо Байдена о том, что северокорейская ядерная программа представляет угрозу для глобальной безопасности.

27 августа в МАГАТЭ заявили, что видят признаки работы ядерного реактора в Йонбёне.

11 и 12 сентября КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

15 сентября стало известно о проведении КНДР испытания баллистических ракет.

Денис Юдин

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