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МАГАТЭ обнаружило признаки работы ядерного реактора в Северной Корее

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 11:35
МАГАТЭ обнаружило признаки работы ядерного реактора в Северной Корее - Фото
Комплекс в Йонбёне (скриншот из видеозаписи ЦТАК)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило признаки работы ядерного реактора в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

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В докладе МАГАТЭ, который датирован 27 августа 2021 года, говорится, что в КНДР впервые с конца 2018 года обнаружены признаки работы реактора в Йонбёне, в том числе сброс охлаждающей воды. Считается, что реактор может производить оружейный плутоний.

У МАГАТЭ нет доступа в Северную Корею с 2009 года, когда из страны были высланы инспекторы агентства. Наблюдение за ядерными объектами КНДР ведется в основном с помощью спутниковых снимков.

Денис Юдин
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кндр северная корея ядерная программа плутоний Йонбён
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