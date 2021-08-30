Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило признаки работы ядерного реактора в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

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В докладе МАГАТЭ, который датирован 27 августа 2021 года, говорится, что в КНДР впервые с конца 2018 года обнаружены признаки работы реактора в Йонбёне, в том числе сброс охлаждающей воды. Считается, что реактор может производить оружейный плутоний.

У МАГАТЭ нет доступа в Северную Корею с 2009 года, когда из страны были высланы инспекторы агентства. Наблюдение за ядерными объектами КНДР ведется в основном с помощью спутниковых снимков.

В феврале 2019 года США и КНДР не смогли договориться о снятии санкций в обмен на закрытие ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне.

В мае 2021 года в КНДР назвали недопустимыми слова президента США Джо Байдена о том, что северокорейская ядерная программа представляет угрозу для глобальной безопасности.

Денис Юдин

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