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В КНДР назвали недопустимыми слова Байдена о северокорейской ядерной программе

02.05.2021, 12:20
В КНДР назвали недопустимыми слова Байдена о северокорейской ядерной программе - Фото
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за военными учениями, Северная Корея (фото - ЕРА)

В Северной Корее назвали недопустимыми заявления президента США Джо Байдена о ядерной программе КНДР. Об этом сообщает BBC.

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"Его (Байдена – ред.) заявление четко отражает намерение продолжать враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека", – заявил Квон Чен Гун, представитель департамента по делам США МИД Северной Кореи.

Заявление КНДР последовало за речью Байдена в Конгрессе США, в которой он назвал ядерную программу КНДР серьезной угрозой глобальной безопасности.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила в пятницу, что США завершили пересмотр политики по Северной Корее. "Наша политика не будет сосредоточена на достижении грандиозной сделки и не будет полагаться а стратегическое терпение", – заявила Псаки.

По словам Псаки, США будут придерживаться "выверенного практического подхода", который будет открыт для дипломатии, но повысит безопасность США и союзников.

В ближайшее время в США примут советников по нацбезопасности из Японии и Южной Кореи для обсуждения политики в отношении КНДР.

Пхеньян до сих пор не признал Байдена новым президентом США, отмечают журналисты.

Денис Юдин
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кндр северная корея ядерная программа джо байден Дженнифер Псаки
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