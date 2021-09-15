Северная Корея провела испытание баллистических ракет

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны КНДР также подтвердила береговая охрана Японии.

Премьер Японии Ёсихидэ Суга назвал новый северокорейский испытательный запуск возмутительным.

В Японии и Южной Корее созваны заседания советов безопасности для обсуждения ситуации.

Если подтвердится, что запущены были действительно баллистические ракеты, это станет первым испытанием ракет такого типа с марта 2021 года и очередным нарушением санкций ООН.

В 2021 году КНДР достроила подлодку, способную нести ядерные боеголовки.

27 августа Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором говорится об обнаружении признаков работы ядерного реактора в Северной Корее.

В ночь на 9 сентября КНДР провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания страны.

11 и 12 сентября КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

Денис Юдин

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