Северная Корея провела испытание баллистических ракет
15.09.2021, 08:55
Военный парад в КНДР (Фото: Yonhap)
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны КНДР также подтвердила береговая охрана Японии.
Премьер Японии Ёсихидэ Суга назвал новый северокорейский испытательный запуск возмутительным.
В Японии и Южной Корее созваны заседания советов безопасности для обсуждения ситуации.
Если подтвердится, что запущены были действительно баллистические ракеты, это станет первым испытанием ракет такого типа с марта 2021 года и очередным нарушением санкций ООН.
- В 2021 году КНДР достроила подлодку, способную нести ядерные боеголовки.
- 27 августа Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором говорится об обнаружении признаков работы ядерного реактора в Северной Корее.
- В ночь на 9 сентября КНДР провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания страны.
- 11 и 12 сентября КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.
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