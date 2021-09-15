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Северная Корея провела испытание баллистических ракет

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 08:55
Северная Корея провела испытание баллистических ракет - Фото
Военный парад в КНДР (Фото: Yonhap)

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны КНДР также подтвердила береговая охрана Японии.

Премьер Японии Ёсихидэ Суга назвал новый северокорейский испытательный запуск возмутительным.

В Японии и Южной Корее созваны заседания советов безопасности для обсуждения ситуации.

Если подтвердится, что запущены были действительно баллистические ракеты, это станет первым испытанием ракет такого типа с марта 2021 года и очередным нарушением санкций ООН.

Денис Юдин
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кндр северная корея баллистические ракеты
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