КНДР провела ночной военный парад. Без ракет, но с конницей и костюмами биозащиты: фото

КНДР в ночь на 9 сентября провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания страны. Об этом пишет южнокорейский ресурс Yonhap.

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Как сообщило агентство со ссылкой на собеседника в военных кругах, "есть признаки, что Север провел военный парад в Пхеньяне после полуночи".

"Южнокорейские военные анализируют эту информацию в тесном сотрудничестве с США", – добавил собеседник.

Позднее северокорейское пропагандистское агентство ЦТАК показало фото. На кадрах не видно привычных стратегических баллистических ракетных комплексов и многого из тяжелого вооружения, зато есть подразделения в костюмах биологической и химической защиты, конница и другое.

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Диктатор Ким Чен Ын также появился на публике, но, как отмечают пользователи в соцсетях, выглядел "чуть иначе, чем обычно". Насколько это правда, можно оценить по снимкам.

Как сообщил Yonhap другой южнокорейский чиновник, этот парад, по-видимому, был менее масштабным, чем прошлогодний и январский.

"Похоже, он продлился около часа, и в нем участвовало меньшее количество войск и техники. Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории", – добавил собеседник агентства.

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Фото: ЕРА/KCNA