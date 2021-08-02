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"Нежелательная прелюдия". Сестра Ким Чен Ына шантажирует Сеул срывом оттепели в отношениях

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 07:48
Ким Ё Чжон и Мун Чжэ Ин с Ким Чен Ыном на фоне (фото — EPA)

Если южнокорейская армия проведет запланированные на этот месяц военные учения с США, это подорвет желание Пхеньяна продвигаться к дальнейшему восстановлению отношений. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына; ее слова цитирует пропагандистское госагентство ЦТАК.

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"Военные учения в столь ответственный момент, как сейчас? Я рассматриваю это как нежелательную прелюдию, серьезно подрывающую волю глав Севера и Юга, которые желают увидеть шаг к восстановлению взаимного доверия, и еще больше затемняющую перспективы отношений", – говорится в пресс-релизе.

Ким пообещала, что власти и армия КНДР "внимательно проследят", проведут ли южнокорейцы "враждебные" учения или откажутся от них.

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Как выразилась замглавы Центрального комитета Трудовой партии Кореи, напрасны надежды Юга, что соглашение от 27 июля о восстановлении перерезанных свыше года назад проводов "горячей линии" между Кореями – это нечто большее, чем просто восстановление связи.

Также она добавила, что это не повод для южан надеяться на новую встречу президента Мун Чжэ Ина с Кимом, и то, что три года назад они "держали друг друга за руки", сейчас мало что значит.

"Поспешные предположения и беспочвенные толкования принесут только отчаяние. <...> Надежда или отчаяние? Выбор не за нами", – предостерегла она.

  • Страны на Корейском полуострове формально все еще в состоянии войны после масштабных боев 1950-53 годов и последовавшего затем перемирия, которое длится уже почти 70 лет.
  • В 2018-м во время первого в истории саммита между Кореями была подписана Пахнмунджомская декларация: она сулила конец войне и начало "новой эры мира" на полуострове. Позже в том же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон.
  • В 2019-м межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между Кимом и на то время президентом США Трампом из-за разногласий по денуклеаризации и санкциям.
  • В январе 2020-го КНДР отказалась от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
  • В конце июля 2021-го Reuters написало, что лидеры Корей якобы тайно обменивались "прямыми" письмами, а КНДР будто бы готова к диалогу с США.

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Евгений Пилипенко
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геополитика ким чен ын кндр учения северная корея угроза Ким Ё Чжон
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