Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между властями через год после их разрыва

Южная и Северная Кореи восстановили линии связи между властями и военными двух стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С апреля 2021 года Мун и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись несколькими письмами и договорились восстановить линии связи, сообщил пресс-секретарь Муна Пак Су Хен.

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК подтвердило, что все межкорейские каналы связи возобновили работу сегодня, 27 июля, в 10 утра по местному времени.

И пресс-секретарь Муна, и ЦТАК назвали восстановление связи между странами первым шагом для восстановления отношений и доверия.

В минобороны Южной Кореи подтвердили, что проверили военную горячую линию, связь по ней будет возобновляться дважды в день.

В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пахнмунджомская Декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. Позже в этом же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон.

В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий по поводу денуклеаризации и ослабления санкций.

В январе 2020-го КНДР отказалась от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

5 июня 2020-го КНДР объявила о выходе из совместного офиса связи с Южной Кореей, с 9 июня линии связи перестали работать.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.