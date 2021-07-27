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Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между властями через год после их разрыва

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27.07.2021, 11:20
Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между властями через год после их разрыва - Фото
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын (фото — пресс-служба KOCIS)

Южная и Северная Кореи восстановили линии связи между властями и военными двух стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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С апреля 2021 года Мун и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись несколькими письмами и договорились восстановить линии связи, сообщил пресс-секретарь Муна Пак Су Хен.

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК подтвердило, что все межкорейские каналы связи возобновили работу сегодня, 27 июля, в 10 утра по местному времени.

И пресс-секретарь Муна, и ЦТАК назвали восстановление связи между странами первым шагом для восстановления отношений и доверия.

В минобороны Южной Кореи подтвердили, что проверили военную горячую линию, связь по ней будет возобновляться дважды в день.

  • В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пахнмунджомская Декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. Позже в этом же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон. 
  • В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий по поводу денуклеаризации и ослабления санкций. 
  • В январе 2020-го КНДР отказалась от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
  • 5 июня 2020-го КНДР объявила о выходе из совместного офиса связи с Южной Кореей, с 9 июня линии связи перестали работать.
Денис Юдин
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Мун Чжэ Ин ким чен ын кндр южная корея северная корея связь
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