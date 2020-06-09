КНДР обрывает все связи с Южной Кореей

Ким Чен Ын (Фото - KCNA - EPA)

С 12:00 9 июня по Пхеньяну (6:00 по Киеву) КНДР обрывает все линии связи с властями и военными Южной Кореи. Об этом сообщили на государственном телевидении КНДР, передает CGTN.

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С этого момента не будет работать линия связи между Рабочей партией КНДР и офисом президента Южной Кореи. Также обрывается связь между военными двух стран.

В КНДР это назвали "первым шагом в решимости полностью закрыть все средства связи с Южной Кореей". Поводом для такого решения стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок, которые, по мнению Пхеньяна, "оскорбляют" власти КНДР.

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"(КНДР, - ред.) пришла к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше разочарование", - говорится в заявлении.

Также было указано, что решение об обрыве связей принято на совещании руководителей КНДР во главе с лидером страны Ким Чен Ыном. На совещании подчеркнули, что "работа на Юг" должна полностью "превратиться в борьбу с врагом", и обсудили "поэтапные планы" такого перехода.

Несколько министерств в Сеуле, в частности министерство по делам объединения двух Корей и министерство обороны, сегодня утром безуспешно пытались выйти на связь с официальными лицами КНДР, передает DW.

В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пахнмунджомская Декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. Позже в этом же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон.

В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий по поводу денуклеаризации и ослабления санкций.

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