КНДР обрывает все связи с Южной Кореей

С 12:00 9 июня по Пхеньяну (6:00 по Киеву) КНДР обрывает все линии связи с властями и военными Южной Кореи. Об этом сообщили на государственном телевидении КНДР, передает CGTN.
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С этого момента не будет работать линия связи между Рабочей партией КНДР и офисом президента Южной Кореи. Также обрывается связь между военными двух стран.
В КНДР это назвали "первым шагом в решимости полностью закрыть все средства связи с Южной Кореей". Поводом для такого решения стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок, которые, по мнению Пхеньяна, "оскорбляют" власти КНДР.
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"(КНДР, - ред.) пришла к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше разочарование", - говорится в заявлении.
Также было указано, что решение об обрыве связей принято на совещании руководителей КНДР во главе с лидером страны Ким Чен Ыном. На совещании подчеркнули, что "работа на Юг" должна полностью "превратиться в борьбу с врагом", и обсудили "поэтапные планы" такого перехода.
Несколько министерств в Сеуле, в частности министерство по делам объединения двух Корей и министерство обороны, сегодня утром безуспешно пытались выйти на связь с официальными лицами КНДР, передает DW.
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