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КНДР обрывает все связи с Южной Кореей

КНДР обрывает все связи с Южной Кореей - Фото
Ким Чен Ын (Фото - KCNA - EPA)
09.06.2020, 06:55

В КНДР заявили, что обрывают связи с властями и военными Южной Кореи – это станет первым шагом по закрытию всех средств связи с соседней страной

С 12:00 9 июня по Пхеньяну (6:00 по Киеву) КНДР обрывает все линии связи с властями и военными Южной Кореи. Об этом сообщили на государственном телевидении КНДР, передает CGTN.

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С этого момента не будет работать линия связи между Рабочей партией КНДР и офисом президента Южной Кореи. Также обрывается связь между военными двух стран.

В КНДР это назвали "первым шагом в решимости полностью закрыть все средства связи с Южной Кореей". Поводом для такого решения стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок, которые, по мнению Пхеньяна, "оскорбляют" власти КНДР.

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"(КНДР, - ред.) пришла к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше разочарование", - говорится в заявлении.

Также было указано, что решение об обрыве связей принято на совещании руководителей КНДР во главе с лидером страны Ким Чен Ыном. На совещании подчеркнули, что "работа на Юг" должна полностью "превратиться в борьбу с врагом", и обсудили "поэтапные планы" такого перехода.

Несколько министерств в Сеуле, в частности  министерство по делам объединения двух Корей и министерство обороны, сегодня утром безуспешно пытались выйти на связь с официальными лицами КНДР, передает DW.

  • В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пахнмунджомская Декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. Позже в этом же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон. 
  • В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий по поводу денуклеаризации и ослабления санкций. 
  • В январе 2020-го КНДР отказалась от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
  • 3 мая 2020-го на границе Северной и Южной Кореи произошла перестрелка. Стрельбу открыли из КНДР в сторону сторожевого поста Южной Кореи  
  • 5 июня 2020-го КНДР объявила о выходе из совместного офиса связи с Южной Кореей. 

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Марк Сировой
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