Аналитический ресурс о Северной Корее NK News показал, как проходит повседневная жизнь в приграничном районе КНДР. Видеозапись с телескопа на южнокорейском острове Канхва показывает сельскую местность в пригороде Кэсона, самого южного города северян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Страны здесь разделяет река Ялуцзян и ее устье в Желтое море.

На кадрах видно, как местные жители и северокорейские солдаты ведут повседневную жизнь: что-то строят, пашут поле (судя по нечеткому видео, на коровах) и занимаются другими делами.

Читайте также: Ким Чен Ын получил заместителя

Судя по постройкам на видео, власти КНДР не переживают за то, чтобы сделать из приграничных районов "витрину" своей изолированной от внешнего мира страны.

Как уточняет ресурс, видео записано спустя несколько дней после того, как в Пхеньяне вновь заявили, что страна "переживает продовольственный кризис".

Читайте также: Границу с КНДР усилят мобильными роботами с искусственным интеллектом, но не как в "Чужих"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.