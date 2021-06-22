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Как живут люди в пограничном районе КНДР: видео с южнокорейского телескопа видео

22.06.2021, 09:15
Скриншот из видеозаписи
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Аналитический ресурс о Северной Корее NK News показал, как проходит повседневная жизнь в приграничном районе КНДР. Видеозапись с телескопа на южнокорейском острове Канхва показывает сельскую местность в пригороде Кэсона, самого южного города северян.

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Страны здесь разделяет река Ялуцзян и ее устье в Желтое море.

На кадрах видно, как местные жители и северокорейские солдаты ведут повседневную жизнь: что-то строят, пашут поле (судя по нечеткому видео, на коровах) и занимаются другими делами.

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Судя по постройкам на видео, власти КНДР не переживают за то, чтобы сделать из приграничных районов "витрину" своей изолированной от внешнего мира страны.

Как уточняет ресурс, видео записано спустя несколько дней после того, как в Пхеньяне вновь заявили, что страна "переживает продовольственный кризис".

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Евгений Пилипенко
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кндр северная корея телескоп
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