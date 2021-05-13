Глава разведсообщества США побывала на границе КНДР

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс сегодня, 13 мая 2021 года, посетила демилитаризованную зону, разделяющую Южную и Северную Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Вчера Хейнс прибыла в Южную Корею из Токио, где она принимала участие в трехсторонней встрече глав разведки США, Южной Кореи и Японии. Журналисты предполагают, что на встрече обсуждалась в том числе денуклеаризация Северной Кореи.

Во время пребывания в Сеуле Хейнс могла нанести визит вежливости президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретиться с его советником по нацбезопасности Су Хуном в рамках подготовки личной встречи Мун Чжэ Ина с президентом США Джо Байденом. Встреча планируется на 21 мая в Вашингтоне.

Предполагается, что Хейнс обсудит с официальными лицами Южной Кореи политику Вашингтона по отношению к КНДР.

Также она может изучать способы побудить Южную Корею и Японию преодолеть исторические обиды и сосредоточиться на общих проблемах из-за Северной Кореи и Китая.

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Денис Юдин

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