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Глава разведсообщества США побывала на границе КНДР

13.05.2021, 13:45
Глава разведсообщества США побывала на границе КНДР - Фото
Аврил Хейнс в Сеуле (Фото – Yonhap, EPA)

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс сегодня, 13 мая 2021 года, посетила демилитаризованную зону, разделяющую Южную и Северную Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Вчера Хейнс прибыла в Южную Корею из Токио, где она принимала участие в трехсторонней встрече глав разведки США, Южной Кореи и Японии. Журналисты предполагают, что на встрече обсуждалась в том числе денуклеаризация Северной Кореи.

Во время пребывания в Сеуле Хейнс могла нанести визит вежливости президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретиться с его советником по нацбезопасности Су Хуном в рамках подготовки личной встречи Мун Чжэ Ина с президентом США Джо Байденом. Встреча планируется на 21 мая в Вашингтоне.

Предполагается, что Хейнс обсудит с официальными лицами Южной Кореи политику Вашингтона по отношению к КНДР.

Также она может изучать способы побудить Южную Корею и Японию преодолеть исторические обиды и сосредоточиться на общих проблемах из-за Северной Кореи и Китая.

Читайте также: Северная Корея достроила подлодку: та способна нести ядерные боеголовки – разведка южан

Денис Юдин
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ядерная программа КНДР кндр южная корея северная корея демилитаризованная зона Аврил Хейнс директор национальной разведки США
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