Глава разведсообщества США побывала на границе КНДР
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс сегодня, 13 мая 2021 года, посетила демилитаризованную зону, разделяющую Южную и Северную Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
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Вчера Хейнс прибыла в Южную Корею из Токио, где она принимала участие в трехсторонней встрече глав разведки США, Южной Кореи и Японии. Журналисты предполагают, что на встрече обсуждалась в том числе денуклеаризация Северной Кореи.
Во время пребывания в Сеуле Хейнс могла нанести визит вежливости президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и встретиться с его советником по нацбезопасности Су Хуном в рамках подготовки личной встречи Мун Чжэ Ина с президентом США Джо Байденом. Встреча планируется на 21 мая в Вашингтоне.
Предполагается, что Хейнс обсудит с официальными лицами Южной Кореи политику Вашингтона по отношению к КНДР.
Также она может изучать способы побудить Южную Корею и Японию преодолеть исторические обиды и сосредоточиться на общих проблемах из-за Северной Кореи и Китая.
- В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
- В том же месяце сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена.
- 2 мая в КНДР назвали недопустимыми слова Байдена об угрозе, которую представляет северокорейская ядерная программа.
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