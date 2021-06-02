Серьезные изменения в правящей партии КНДР. Ким Чен Ын получил заместителя

У руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына появился новый заместитель. Об этом пишет CNN, ссылаясь на выдержки из правительственного документа КНДР.

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Должность зама была создана в январе в рамках пересмотра устава коммунистической Трудовой партии Кореи (ТПК). Как уточняют на канале, неизвестно самое интересное – кто занял эту должность.

Эксперты по КНДР полагают, что она пока может быть вакантной, либо занятой Чо Ён Воном или Ким Ток Хуном – "двумя самыми влиятельными" чиновниками в правительстве Северной Кореи. Аналитики считают, что только члены Постоянного комитета Политбюро (высшее звено партии) могут претендовать на эту должность.

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"Влиятельная сестра руководителя страны, Ким Ё Чжон, вероятно, не тот человек, который был задействован на эту роль", – передает CNN мнение Лим Ыл Чула, профессора Высшей школы северокорейских исследований Университета Кеннам.

Хотя она имеет влияние, "сопоставимое со вторым по величине человеком в КНДР", она не занимает высокого ранга в ТПК, добавил эксперт. Тем не менее, она член Политбюро ЦК ТПК.

Чо, которому более 60 лет, считается одним из самых давних и пользующихся наибольшим доверием помощников Кима. Он является секретарем ЦК ТПК и часто появляется на совместных с диктатором снимках. Ким Ток Хун – премьер правительства. Северокорейские госСМИ пишут, что оба в 2021 году председательствовали на встречах или совершали официальные визиты в регионы, чем ранее, скорее всего, занимался сам Ким.

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Источник отмечает: "маловероятно", что тот, кто будет на этой должности, может стать у власти в стране, если Ким умрет или станет недееспособным. Вероятно, Ким просто делегировал некоторые из своих обязанностей, чтобы облегчить себе нагрузку.

Ким ранее имел статус первого секретаря, но в январе назначил себя генеральным секретарем партии. Этот статус ранее принадлежал его отцу. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году он был назначен "вечным генсеком".

Евгений Пилипенко

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