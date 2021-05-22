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Байден назначил спецпредставителя в КНДР и пообещал "не давать признания" Киму

22.05.2021, 13:46
Байден назначил спецпредставителя в КНДР и пообещал
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден назначил спецпредставителя в КНДР и обещает иной подход ко встречам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщил американский лидер на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает Politico.

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Новым спецпредставителем США в КНДР будет американский дипломат корейского происхождения Сон Ким, сообщил президент США.

Ранее Ким работал послом в Южной Кореи при администрации президента США Барака Обамы. Байден сказал, что США готовы к дипломатическому взаимодействию.

Говоря о вероятности встрече с Ким Чен Ыном он отметил, что для нее надо "точно знать", что будет обсуждаться. Это резко контрастирует со свободным подходом к дипломатии предыдущего президента США Дональда Трампа, отмечают в издании.

Байден добавил, что не стал бы поступать с Кимом так, как это было в недавнем прошлом. "Я бы не дал ему всего, что он ищет – международного признания как законного", – отметил президент США.

В то же время Байден готов дать Киму то, что позволит ему "двигаться и выглядеть более серьезно" по вопросам, которым тот ранее серьезности не придавал.

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Марк Сировой
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