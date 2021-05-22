Байден назначил спецпредставителя в КНДР и пообещал "не давать признания" Киму
Президент США Джо Байден назначил спецпредставителя в КНДР и обещает иной подход ко встречам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщил американский лидер на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает Politico.
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Новым спецпредставителем США в КНДР будет американский дипломат корейского происхождения Сон Ким, сообщил президент США.
Ранее Ким работал послом в Южной Кореи при администрации президента США Барака Обамы. Байден сказал, что США готовы к дипломатическому взаимодействию.
Говоря о вероятности встрече с Ким Чен Ыном он отметил, что для нее надо "точно знать", что будет обсуждаться. Это резко контрастирует со свободным подходом к дипломатии предыдущего президента США Дональда Трампа, отмечают в издании.
Байден добавил, что не стал бы поступать с Кимом так, как это было в недавнем прошлом. "Я бы не дал ему всего, что он ищет – международного признания как законного", – отметил президент США.
В то же время Байден готов дать Киму то, что позволит ему "двигаться и выглядеть более серьезно" по вопросам, которым тот ранее серьезности не придавал.
- В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
- 17 марта сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.
- 24 марта американские СМИ сообщили, что на выходных КНДР провела первые испытания ракет при каденции Байдена. Президент США назвал это "обычным делом".
- В КНДР назвали недопустимыми слова Байдена о северокорейской ядерной программе. Президент США назвал ее серьезной угрозой глобальной безопасности.
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