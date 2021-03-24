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"Обычное дело". Байден отреагировал на первый запуск ракет КНДР при его каденции

24.03.2021, 08:37
Джо Байден (фото - ЕРА)

"Президент США Джо Байден не видит ничего необычного в первом запуске ракет КНДР при его каденции. Об этом он сказал репортерам перед отлетом в Огайо.

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У Байдена спросили, является ли запуск ракет реальной провокацией КНДР.

"Нет. По данным Пентагона, это обычное дело. Нет ничего нового и неожиданного в их действиях", – ответил президент США, добавив, что особо ничего не изменилось.

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Finacial Times отмечает, что за запуском ракет КНДР в режиме реального времени наблюдали США и Южная Корея, которые сейчас анализируют полученные данные. По данным издания, в администрации Байдена преуменьшают угрозу, поскольку испытания не нарушали резолюций ООН.

"Мы рассматриваем эти действия как часть нормы, напряженной военной обстановки на Корейском полуострове, которую мы наблюдаем", – сказал один из американских чиновников изданию, добавив, что США не всегда публично реагируют на подобные действия Северной Кореи.

В то же время было необычным, что о факте запуска ракет публично не заявляли Южная Корея и Япония, которые, как правило, реагируют на подобные провокации, отмечает FT.

"Мы не хотим говорить за наших партнеров и союзников. Но я думаю, что они видят события этих выходных (запуск ракет КНДР, – ред.) так же, как и мы", – сказал изданию еще один американский чиновник.

  • В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
  • В середине марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена пыталась связаться с руководством КНДР по многим каналам, но не получила никакого ответа.
  • 17 марта сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.
  • 24 марта американские СМИ сообщили, что на выходных КНДР провела первые испытания ракет при каденции Байдена.

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Марк Сировой
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