Границу с КНДР усилят мобильными роботами с искусственным интеллектом, но не как в "Чужих"

Южная Корея поставит на границе с КНДР частично мобильных роботов, которые оснащены "искусственным интеллектом" и продвинутыми датчиками, засекающими движение и звук. Об этом со ссылкой на Госуправление программ оборонных закупок южан пишет Yonhap.

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За эквивалент $2,5 млн в районе демилитаризованной зоны со стороны юга в октябре поставят на рельсы двух роботов, оснащенных наклонно-поворотными панорамными камерами и сенсорами.

"Пограничники" смогут перемещаться со скоростью 5 м/с и в круглосуточном режиме отслеживать ситуацию. При обнаружении подозрительной активности роботы будут оповещать операторов.

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Агентство пишет, что тестовыми системами оборудуют участки границы на суше и море.

После полугодичной работы в пилотном режиме военные примут решение – расширять программу или отказаться от ноу-хау.

Идея сторожевых роботов получила популярность после эпизода с ними в фантастическом фильме "Чужие" в 1986 году.

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Евгений Пилипенко

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