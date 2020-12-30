Роботостроительная компания Boston Dynamics порадовала поклонников новым роликом: на этот раз сконструированное "население" испытательного отдела станцевало под рок-н-ролльный суперхит 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours.
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В самом начале в кадре стоит "печальный" и "вздыхающий" гуманоидный робот Atlas, который словно бы говорит: "You broke my heart / 'Cause I couldn't dance / You didn't even want me around / And now I'm back / To let you know / I can really shake 'em down", – после чего начинает зажигательно отплясывать, демонстрируя отменное чувство ритма и пластику.
Постепенно к нему присоединяется коллега, робособака Spot и колесный робот Handle.
"Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Поздравления с Новым годом от всех сотрудников Boston Dynamics", – пишут авторы.
- Робособака Boston Dynamics помогла исследовать Чернобыльскую зону, а также будет проверять нефтяные вышки в Норвегии и служить в полиции.
- Boston Dynamics показала, как ее роботы тащат грузовик. Кроме того, "Атласа" научили паркуру.
- Робособака Boston Dynamics рыщет по офису и лестнице, а робот-акробат выполняет трюки.
- В июне 2020 года Boston Dynamics открыла продажи четвероногого Spot.
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