Роботостроительная компания Boston Dynamics порадовала поклонников новым роликом: на этот раз сконструированное "население" испытательного отдела станцевало под рок-н-ролльный суперхит 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours.

В самом начале в кадре стоит "печальный" и "вздыхающий" гуманоидный робот Atlas, который словно бы говорит: "You broke my heart / 'Cause I couldn't dance / You didn't even want me around / And now I'm back / To let you know / I can really shake 'em down", – после чего начинает зажигательно отплясывать, демонстрируя отменное чувство ритма и пластику.

Постепенно к нему присоединяется коллега, робособака Spot и колесный робот Handle.

"Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Поздравления с Новым годом от всех сотрудников Boston Dynamics", – пишут авторы.

Евгений Пилипенко

