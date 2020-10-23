Робособака Boston Dynamics помогла исследовать радиоактивность в Чернобыльской зоне: фото

Робот SPOT обследовал участки, на которых хранятся радиоактивные отходы

Робособаку Boston Dynamics SPOT использовали для исследования радиоактивного заражения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом в Facebook сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

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Исследование проводила группа из Бристольского университета совместно со специалистами госпредприятия Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

Робот использовался для радиометрических и геофизических работ на территории пункта локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоотходов "Подлесный" и "Буряковка".

Также в ходе исследования использовались БПЛА и датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов.

По результатам исследователи рассчитывают получить 3D изображения и карты распространения радиоактивности на выбранных участках.

Новозеландская компания Rocos показала, что Spot может помогать пасти овец, проверять урожаи тех или иных культур и создавать карты маршрутов в реальном времени.

В Сингапуре Spot следит за соблюдением безопасной дистанции людьми в парках, а в Бостоне помогает врачам.

21 октября в сети появилось видео робособаки Boston Dynamics, которую привезли в Чернобыль.

Денис Юдин

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