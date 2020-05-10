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В Сингапуре появился робот, следящий за соблюдением социальной дистанции: видео

В Сингапуре появился робот, следящий за соблюдением социальной дистанции: видео - Фото
Робот Spot (twitter.com/ReviewMachines_)
10.05.2020, 09:21

Устройство "бегает" по городскому парку и "напоминает" людям о необходимости соблюдать безопасную социальную дистанцию

Чтобы жители Сингапура не забывали соблюдать социальную дистанцию, власти страны решили использовать для "патрулирования" городского парка Бишан-Анг Мо Кио четвероногого робота Spot. Устройство должно напоминать людям о важности соблюдения дистанции, транслируя заранее записанные сообщения. Видео с роботом, который "бегает" по парку, пользователи выложили в сеть на YouTube.

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Всего в качестве "стражей правопорядка" планируется использовать несколько роботов производства инженерной компании Boston Dynamics - они будут "патрулировать" городские парки в течение двух недель. Передвигается Spot со средней скоростью около 6 км/час, а управляется удаленно. Для выполнения необходимых функций робота оснастили датчиками движения, камерами и микрофоном. 

Сейчас в Сингапуре, несмотря на эпидемию коронавируса, нет жесткого запрета на посещение парков и скверов, но власти требуют от людей соблюдения безопасной дистанции. Если эксперимент пройдет удачно, то роботов планируют таким же образом использовать для "патрулирования" улиц.

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Дарья Мостовая
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