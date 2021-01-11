Частная компания Ghost Robotics совместно с ВВС США испытывает автономных четвероногих роботов Q-UGV, которые будут помогать военным во время боевых операций, в первую очередь как разведчики. Видео и фото с робособаками филадельфийского подрядчика Пентагона появляются время от времени на сайтах разных авиабаз армии США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Q-UGV сконструированы частично по модульной схеме: их можно обслуживать в полевых условиях, менять узлы в считанные минуты и оснащать различными сенсорами в соответствии с конкретными задачами.

"Основным принципом конструкции наших роботов на ногах является меньшая механическая сложность по сравнению с аналогами и даже с традиционными колесно-гусеничными вариантами. Уменьшая сложность, мы, по сути, повышаем надежность, маневренность и износостойкость, а также снижаем затраты на развертывание и обслуживание", – пишут в Ghost Robotics.

Нажмите, чтобы увеличить фото:

Электронные "собаки" – одно из звеньев проекта Пентагона Аdvanced Battle Management System: это обширный комплекс мер для обнаружения и противодействия угрозам армии США, использующий наработки в сфере автономности систем, искусственного интеллекта и быстрого анализа массивов данных.

Смотрите видео: Танцуют все! Роботы Boston Dynamics зажигательно отплясывают под рок-н-ролльный хит

Компания утверждает, что их "собаки" пригодятся не только военным, но и другим в сфере нацбезопасности, общественной безопасности и корпоративных приложениях. Автономность – до 15 км перемещения по ровной поверхности.

Стоимость одного робота с базовым набором софта, датчиков, док-станцией и другим оборудованием – от 100 000 до 250 000 долларов.

Аналогичные системы разрабатывает более известная компания Boston Dynamics и еще несколько других, вроде ANYmal (Швейцария) и Unitree Robotics (КНР).

Видео: Ghost Robotics, American Patriot News

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.