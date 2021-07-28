Лидеры Корей тайно обменивались "прямыми" письмами. КНДР готова к диалогу с США – Reuters

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обменивались "прямыми" письмами через спецслужбы – стороны стремятся провести очные переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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"Обсуждения свидетельствуют об улучшении отношений, которые ухудшились за последний год после того, как саммит трех лидеров в 2018 году обещал примирение. Межкорейские переговоры также могут помочь возобновить зашедшие в тупик переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном", – отмечает агентство.

Как говорят источники журналистов, о точном месте и времени проведения переговоров пока неизвестно из-за COVID-19.

Кроме того, сообщается, что желание Ким Чен Ына идти на переговоры свидетельствует, что он готов отреагировать на попытки США начать переговоры с КНДР – Вашингтон якобы может отказаться от назначения посланника по вопросам прав человека в Северной Корее.

"В конце концов, Вашингтон обнародовал свою политику, и Северная Корея не может просто сидеть сложа руки, поэтому межкорейские связи стали отправной точкой", – сказал источник.

В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пахнмунджомская Декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. Позже в этом же году был открыт совместный офис связи в северокорейском приграничном городе Кэсон.

В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось после того, как в феврале произошел провал саммита между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом из-за разногласий по поводу денуклеаризации и ослабления санкций.

В январе 2020-го КНДР отказалась от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

5 июня 2020-го КНДР объявила о выходе из совместного офиса связи с Южной Кореей, с 9 июня линии связи перестали работать. Вчера стало известно, что Южная и Северная Кореи восстановили линии связи между властями и военными двух стран.

Станислав Стороженко

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