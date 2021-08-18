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Чемпионы по борьбе с коронавирусом. У Кима уверяют ВОЗ, что у них не было ни случая COVID

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 11:49
Чемпионы по борьбе с коронавирусом. У Кима уверяют ВОЗ, что у них не было ни случая COVID - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Северная Корея сообщила Всемирной организации здравоохранения, что за время пандемии у них якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

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В тоталитарной КНДР утверждают, что протестировали на SARS-CoV-2 всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали еще 693 теста – и все они оказались отрицательными.

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У 112 человек среди протестированных были симптомы, похожие на ковидные, но в итоге все они якобы оказались с "гриппоподобными" или другими острыми респираторными заболеваниями.

С началом пандемии Пхеньян ввел жесткие противоэпидемиологические меры, чрезвычайно усилив и без того жесткий погранконтроль.

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Евгений Пилипенко
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кндр пропаганда ВОЗ инфекция коронавирус
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