Чемпионы по борьбе с коронавирусом. У Кима уверяют ВОЗ, что у них не было ни случая COVID
Северная Корея сообщила Всемирной организации здравоохранения, что за время пандемии у них якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.
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В тоталитарной КНДР утверждают, что протестировали на SARS-CoV-2 всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.
В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали еще 693 теста – и все они оказались отрицательными.
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У 112 человек среди протестированных были симптомы, похожие на ковидные, но в итоге все они якобы оказались с "гриппоподобными" или другими острыми респираторными заболеваниями.
С началом пандемии Пхеньян ввел жесткие противоэпидемиологические меры, чрезвычайно усилив и без того жесткий погранконтроль.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- В июле 2020 года Ким заявил, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти якобы предотвратили его проникновение на территорию страны.
- В начале 2021-го КНДР подала заявку на получение вакцины от COVID-19. Ожидалось, что Север получит до 2 млн доз по программе ООН COVAX, но эта партия все еще не доставлена. Переговоры о поставках якобы зашли в тупик.
- КНДР не отправляла спортсменов на Олимпиаду в Токио, "чтобы защитить их от пандемии".
- В конце июня Ким заявил о "серьезном кризисе для безопасности государства и людей" из-за просчетов в борьбе с коронавирусом.
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