Переговоры о поставках вакцины от коронавируса в КНДР зашли в тупик – Голос Америки

Переговоры о поставках вакцины против коронавируса в Северную Корею зашли в тупик на фоне заявлений руководства страны о кризисе из-за пандемии. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

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КНДР выполнила только два из семи необходимых административных шагов, чтобы получить помощь с вакцинами в рамках программы COVAX, рассказал собеседник журналистов.

В GAVI, альянсе по вакцинам, который ведет переговоры с КНДР в рамках COVAX, не стали комментировать статус переговоров, отметив, что они продолжаются.

В марте 2021 года в GAVI заявляли, что планируют отправить в КНДР 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Население страны – около 25,7 млн.

Отгрузку задержали, в том числе, сомнения КНДР в безопасности и эффективности вакцины, нежелание подписывать отказ от ответственности производителя в случае побочных эффектов и отказ допустить международных работников в страну для облегчения перевозки.

Мог повлиять и дефицит вакцины, поскольку Индия, крупный производитель препарата по лицензии AstraZeneca, приостановила экспорт из-за собственного кризиса с коронавирусом.

Журналисты отмечают, что из-за проблем с электроснабжением и отсутствия сети холодильников, способных обеспечить глубокую заморозку, в КНДР не могут применяться мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna. Пхеньян вынужден выбирать между AstraZeneca и вакцинами из России и Китая.

В МИД Китая не раскрывают, поставляла ли страна какие-либо вакцины в КНДР, но заявляют, что готовы помочь, если возникнет необходимость. По информации российских СМИ, вакцина Sputnik V также не была доставлена в Северную Корею.

В июле 2020 года Ким заявил, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи якобы предотвратили его проникновение на территорию страны.

Денис Юдин

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