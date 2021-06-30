Ким Чен Ын заявил о кризисе из-за просчетов в борьбе с коронавирусом
30.06.2021, 09:55
Ким Чен Ын (фото — EPA-ЦТАК)
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о серьезном кризисе для безопасности государства и людей из-за просчетов в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК.
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Ким не назвал напрямую коронавирус, но заявил, что высшие должностные лица пренебрегли реализацией решений партии о мерах, которых требует "затянувшаяся государственная кампания по предотвращению чрезвычайной ситуации из-за эпидемии, связанной с мировым кризисом в здравоохранении".
Ошибки чиновников, по словам Кима, привели к "критическому случаю создания большого кризиса в обеспечении безопасности людей и государства", который повлек тяжелые последствия.
- В июле 2020 года Ким заявил, что в КНДР "нет коронавируса", потому что власти Северной Кореи якобы предотвратили его проникновение на территорию страны.
- В начале 2021-го КНДР подала заявку на получение вакцины от COVID-19.
- В апреле 2021 года стало известно, что КНДР не отправит спортсменов на Олимпиаду в Токио, чтобы защищить их от пандемии коронавируса.
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