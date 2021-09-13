КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности: в США заявляют об угрозе безопасности

Северная Корея заявляет об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности. В связи с этим в США заявили об угрозе безопасности для стран-соседей и мирового сообщества, передает CNN.

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В КНДР утверждают, что 11 и 12 сентября были проведены успешные испытания новых крылатых ракет большой дальности, оружие находилось в разработке в течение двух лет.

Как сообщает государственное информагентство Северной Кореи KCNA, новые ракеты пролетели в течение 7580 секунд по овальной траектории и маршрутам в виде восьмерки в воздухе над сушей и водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1500 км.

Объявление о запуске в КНДР сделали сразу после того, как главный ядерный посланник Южной Кореи направился в Японию, чтобы обсудить Северную Корею с официальными лицами США и Японии 13 и 14 сентября.

Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что такая деятельность КНДР подчеркивает сосредоточенность Северной Кореи на разработке своей военной программы и свидетельствует об угрозах для стран-соседей и международного сообщества.

В резолюциях Совета безопасности ООН выражается обеспокоенность программой Северной Кореи по баллистическим ракетам. Однако такие резолюции не касаются разработки или испытаний крылатых ракет, которые приводятся в движение реактивными двигателями. Как и самолет, они держатся ближе к земле, что затрудняет их обнаружение. Большинство крылатых ракет также не предназначены для установки ядерных боеголовок.

По мнению экспертов, Северная Корея провела испытания, чтобы "показать свою военную мощь", но использовала крылатые ракеты, а не баллистические, чтобы "не слишком провоцировать США".

В этом году КНДР достроила подлодку, способную нести ядерные боеголовки.

27 августа 2021-го Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором говорится об обнаружении признаков работы ядерного реактора в Северной Корее.

В ночь на 9 сентября КНДР провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания страны.

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Оксана Житнюк

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