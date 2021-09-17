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17.09.2021, 14:40

КНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортаж

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КНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортаж
КНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортаж
КНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортажКНДР опубликовала фото и видео пуска баллистической ракеты с поезда: фоторепортаж

Фотографии и видео испытаний баллистической ракеты в Северной Корее опубликовало центральное телевидение КНДР.

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Пуск ракеты был осуществлен 15 сентября 2021 года с железнодорожного состава.

Видео пуска ракеты можно посмотреть здесь, на первых минутах. На нем поезд выезжает из туннеля в горах, у одного из двух вагонов раскрывается крыша и выдвигается в боевое положение ракета, после чего происходит ее запуск.

Южная Корея отреагировала в тот же день пуском крылатой ракеты с подводной лодки.

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Теги: кндр, северная корея, баллистические ракеты
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