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Жена принца Чарлза после его коронации будет королевой, а не консорт-принцессой: Елизавета

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 16:57
Жена принца Чарлза после его коронации будет королевой, а не консорт-принцессой: Елизавета - Фото
Портреты Елизаветы Второй в Лондоне в честь 70-летия ее правления, 6 февраля 2022 года (Фото - EPA)

Королева Великобритании Елизавета II воспользовалась празднованием 70-летия ее правления, чтобы сделать неожиданное заявление – она призвала жену наследника престола принца Чарлза, герцогиню Корнуольскую Камиллу, принять титул консорт-королевы, а не консорт-принцессы, когда Чарлз станет королем.

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"Годовщина дает мне повод вспомнить о доброте, проявленной ко мне людьми всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в этой стране и во всем мире за эти годы. Я хотела бы выразить благодарность всем вам за вашу поддержку. Я чувствую неизменную благодарность за верностью и привязанность, которые вы продолжаете дарить мне. И когда придет время и мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла приняла титул консорт-королевы", – сказано в обращении Елизаветы Второй, опубликованном королевским дворцом в связи с сегодняшним празднованием.

Этим заявлением королева Великобритании подводит черту под многими спорами о традициях королевской семьи, тянувшимися несколько десятилетий.

Герцогиня Камилла – вторая жена принца Чарлза, их роман был одной из причин разрыва между наследником престола и его первой женой принцессой Дианой. Брак Чарлза и Камиллы стал возможен только после трагической гибели Дианы в 1997 году. 

Когда Чарльз женился на Камилле в 2005 году, пара объявила, что Камилла намерена титуловаться "консорт-принцессой", несмотря на то, что брак дал ей право на королевский титул. Это было воспринято как тактичность по отношению памяти принцессы Дианы и традициям королевского двора. По той же причине Камилла не пользуется титулом принцессы Уэльской.

Британские медиа подчеркивают, что заявление королевы могло быть сделано только после того, как Елизавета предварительно обсудила его с Чарлзом и Камиллой и, судя по всему, получила их согласие.

Кроме того, суверенное право распоряжаться титулами, принадлежащими королевской семье, имеет только монарх Великобритании.

Сергей Бережной
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британская королевская семья Великобритания наследник престола монархия Елизавета ІІ
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