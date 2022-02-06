Жена принца Чарлза после его коронации будет королевой, а не консорт-принцессой: Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II воспользовалась празднованием 70-летия ее правления, чтобы сделать неожиданное заявление – она призвала жену наследника престола принца Чарлза, герцогиню Корнуольскую Камиллу, принять титул консорт-королевы, а не консорт-принцессы, когда Чарлз станет королем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Годовщина дает мне повод вспомнить о доброте, проявленной ко мне людьми всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в этой стране и во всем мире за эти годы. Я хотела бы выразить благодарность всем вам за вашу поддержку. Я чувствую неизменную благодарность за верностью и привязанность, которые вы продолжаете дарить мне. И когда придет время и мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла приняла титул консорт-королевы", – сказано в обращении Елизаветы Второй, опубликованном королевским дворцом в связи с сегодняшним празднованием.

Этим заявлением королева Великобритании подводит черту под многими спорами о традициях королевской семьи, тянувшимися несколько десятилетий.

Герцогиня Камилла – вторая жена принца Чарлза, их роман был одной из причин разрыва между наследником престола и его первой женой принцессой Дианой. Брак Чарлза и Камиллы стал возможен только после трагической гибели Дианы в 1997 году.

Когда Чарльз женился на Камилле в 2005 году, пара объявила, что Камилла намерена титуловаться "консорт-принцессой", несмотря на то, что брак дал ей право на королевский титул. Это было воспринято как тактичность по отношению памяти принцессы Дианы и традициям королевского двора. По той же причине Камилла не пользуется титулом принцессы Уэльской.

Британские медиа подчеркивают, что заявление королевы могло быть сделано только после того, как Елизавета предварительно обсудила его с Чарлзом и Камиллой и, судя по всему, получила их согласие.

Кроме того, суверенное право распоряжаться титулами, принадлежащими королевской семье, имеет только монарх Великобритании.

9 апреля 2021 года муж Елизаветы, принц-консорт Филипп, умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

25 декабря вооруженный мужчина пытался ворваться в Виндзорский замок, где королева Великобритании праздновала Рождество со своей семьей, но был арестован.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.