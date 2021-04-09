Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

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Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте британской королевской семьи.

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"С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Сейчас королевская семья оплакивает утрату, дальнейшие сообщения будут сделаны позже. Сайт монархов – будет временно недоступен.

Филипп и Елизавета прожили в браке почти 74 года. Они поженились 20 ноября 1947 года. В 2020-м супруги опубликовали совместное фото на 73 годовщину свадьбы.

В последнее время супруг королевы лечился от инфекции и сердечного заболевания. 16 марта SkyNews сообщал, что его выписали из больницы. Точная причина госпитализации Филиппа не называлась, однако утверждалось, что она не была связана с коронавирусом.

ДОПОЛНЕНО В 15:27. На смерть принца Филиппа отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Глубокие соболезнования королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией", - написал он в Twitter.

Также выразил свои соболезнования и премьер Великобритании Борис Джонсон. Он написал, что Филипп прожил невероятную жизнь, был героем флота времен Второй мировой войны, высокоуважаемой личностью, преданным мужем, любящим отцом, дедом и прадедом.

9 января сообщалось, что Елизавета и Филипп вакцинировались от COVID-19.

Марк Сировой

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