Мужа Елизаветы II перевели во вторую за две недели больницу – его лечат от инфекции

Мужа Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа, перевели в больницу Святого Варфоломея в Лондоне – врачи продолжат лечить его от инфекции и уже существующего сердечного заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

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Филиппа перевезли после почти двухнедельного пребывания в частной больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона, пишет издание, куда он был госпитализирован в качестве "меры предосторожности" 16 февраля.

Принц покинул больницу через черный ход – сообщается, что выход был закрыт зонтиками, когда Филипп забирался в заднюю часть ожидавшей его машины скорой помощи.

В 2019 году Филиппа уже госпитализировали, тогда его доставляли в больницу под тем же предлогом – "меры предосторожности".

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Станислав Стороженко

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