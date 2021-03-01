Мужа Елизаветы II перевели во вторую за две недели больницу – его лечат от инфекции
01.03.2021, 15:01
Елизавета II и принц Филипп (Фото: Andy Rain/ЕРА)
Мужа Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа, перевели в больницу Святого Варфоломея в Лондоне – врачи продолжат лечить его от инфекции и уже существующего сердечного заболевания. Об этом сообщает The Guardian.
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Филиппа перевезли после почти двухнедельного пребывания в частной больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона, пишет издание, куда он был госпитализирован в качестве "меры предосторожности" 16 февраля.
Принц покинул больницу через черный ход – сообщается, что выход был закрыт зонтиками, когда Филипп забирался в заднюю часть ожидавшей его машины скорой помощи.
- В 2019 году Филиппа уже госпитализировали, тогда его доставляли в больницу под тем же предлогом – "меры предосторожности".
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