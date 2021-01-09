Королева Великобритании и ее 99-летний супруг вакцинировались от COVID-19

Сегодня, 9 января, королева Великобритании Елизавета II и ее герцог Эдинбургский принц Филипп вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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По информации представителей королевской семьи, прививки Елизавете II и Филиппу сделал домашний врач Виндзорского замка.

Как отмечается, что королева решила сообщить о своей вакцинации, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции.

94-летняя королева и 99-летний принц вошли в число примерно 1,5 млн жителей Великобритании, которые на данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Люди в возрасте старше 80 лет в Великобритании входят в число приоритетных групп, которым делают вакцину в первую очередь.

Елизавета II и Филипп проводят локдаун в изоляции в своем доме в Виндзорском замке.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население недорогой и легкой в обращении "оксфордской" вакциной от COVID-19.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за резкого роста заболеваемости объявил о новом жестком национальном локдауне.

8 января сообщалось, что ситуация в стране продолжает ухудшаться. По данным медиков, примерно каждый третий инфицированный не имеет симптомов и может распространять коронавирус, не осознавая этого.

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Наталия Медведева

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