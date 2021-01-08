UA

В Британии ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться: за сутки – 1325 умерших

08.01.2021, 21:39
В Британии ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться: за сутки – 1325 умерших - Фото
Фото - EPA

Великобритания сообщила о рекордном суточном количестве смертей и случаев заболевания COVID-19. Некоторые больницы работают с предельной пропускной способностью, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки 68 053 человек в Британии заразились коронавирусом. Умерли 1325 человек. В первый пик пандемии 21 апреля дневной рекорд летальных случаев в стране составил 1224 человека.

В правительстве говорят, что показатели, очевидно, продолжат расти. По данным медиков, примерно каждый третий инфицированный не имеет симптомов и может распространять коронавирус, не осознавая этого.

Власти призывают британцев оставаться дома и соблюдать правила гигиены. Запущена национальная программа "Оставайся дома – спасай жизни".

Мэр Лондона Садик Хан объявил о "серьезном инциденте", поскольку коронавирус угрожает поразить столичные больницы. "Если вирус не уменьшится... у нас могут закончиться кровати", – сказал он.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Великобритания вакцина коронавирус   COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 