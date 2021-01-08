В Британии ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться: за сутки – 1325 умерших

Великобритания сообщила о рекордном суточном количестве смертей и случаев заболевания COVID-19. Некоторые больницы работают с предельной пропускной способностью, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки 68 053 человек в Британии заразились коронавирусом. Умерли 1325 человек. В первый пик пандемии 21 апреля дневной рекорд летальных случаев в стране составил 1224 человека.

В правительстве говорят, что показатели, очевидно, продолжат расти. По данным медиков, примерно каждый третий инфицированный не имеет симптомов и может распространять коронавирус, не осознавая этого.

Власти призывают британцев оставаться дома и соблюдать правила гигиены. Запущена национальная программа "Оставайся дома – спасай жизни".

Мэр Лондона Садик Хан объявил о "серьезном инциденте", поскольку коронавирус угрожает поразить столичные больницы. "Если вирус не уменьшится... у нас могут закончиться кровати", – сказал он.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население недорогой и легкой в обращении "оксфордской" вакциной от COVID-19.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за резкого роста заболеваемости объявил о новом жестком национальном локдауне.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.