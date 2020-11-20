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Королева Елизавета и принц Филипп сделали совместное фото в честь 73-й годовщины свадьбы

20.11.2020, 09:54
Королева Елизавета и принц Филипп сделали совместное фото в честь 73-й годовщины свадьбы - Фото
Елизавета II и принц Филипп (Фото: Andy Rain/ЕРА)

На фотографии Елизавета II и принц Филипп, находясь в Виндзорском замке, рассматривают самодельный подарок от их внуков

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп сделали совместную фотографию в честь 73-й годовщины свадьбы – на ней они рассматривают открытку, подаренную правнуками. Об этом сообщает BBC.

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Самодельный подарок сделали принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – он украшен цифрой 73. Фотографию сделали в начале этой недели в Виндзорском замке, где королевская чета проводит изоляцию. 

Елизавета была 21-летней принцессой, когда 20 ноября 1947 года вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена. Отношения Елизаветы и Филиппа являются самыми долгими в истории британской монархии.

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Владислав Сердюк
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