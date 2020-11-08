Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске

Королева Великобритании Елизавета II в защитной маске почтила память неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась в защитной маске на публике. Об этом сообщает BBC.

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Она посетила могилу неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве, чтобы отметить столетнюю годовщину захоронения. Елизавета соблюдала все меры предосторожности, хотя ранее ей вовсе рекомендовали не посещать службу. Королева же считает присутствие на могиле воина "простым, но глубоко личным поступком", поскольку ровно 100 лет назад там стояли ее отец и дедушка.

В последний раз королеву видели в октябре, когда она посетила Портон-Даун, чтобы встретиться с учеными оборонной лаборатории. Тогда на ней не было маски, поэтому она подверглась массовой критике.

18 сентября Елизавета II лишила Вайнштейна ордена Британской империи.

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Владислав Сердюк

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