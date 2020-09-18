Елизавета II лишила Вайнштейна ордена Британской империи

Вайнштейн получил орден в 2004 году за заслуги перед киноиндустрией

Королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи. Решение было принято Комитетом по конфискации наград.

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"Королева распорядилась, чтобы награждение Харви Вайнштейна почетным командором ордена Британской империи от 29 января 2004 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из Реестра указанного ордена", – говорится в сообщении.

Вайнштейн получил орден за заслуги перед киноиндустрией.

Великобритания лишает своих высших наград людей, которые запятнали репутацию, были признаны виновными в уголовных преступлениях и нанесли ущерб репутации наградной системы.

В мае 2018 года Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу.

по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. Более 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвиняли Вайнштейна в сексуальных проступках на протяжении десятилетий. Он отрицал обвинения, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию.

25 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы Мириам Хейли в квартире продюсера в 2006 году.

Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы Мириам Хейли в квартире продюсера в 2006 году. 11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

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Наталия Медведева

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