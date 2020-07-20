В США владелец ресторана сжег стол, за которым сидели Эпштейн и Вайнштейн: видео

В США владелец ресторана сжег стол, за которым сидели голливудский продюсер и миллиардер, обвиненные в сексуальном насилии

В Нью-Йорке владелец ресторана 75 Main Зак Эрдем сжег стол, за которым обычно обедали Джеффри Эпштейн и Харви Вайнштейн, которых признали виновными в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN.

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Эрдем сказал, что хочет стереть их имена из истории своего ресторана.

"Когда я думал о том, как Джеффри Эпштейн сидел за этим столом, все, что я мог подумать, это то, что мне нужно сжечь этот стол и убедиться, что ничто не испачкает мой ресторан", - добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zach Erdem (@zacherdem) 18 Июл 2020 в 3:34 PDT

По его словам, он сделал это для того, чтобы послать четкий сигнал: "Людям, которые оскорбляют женщин, здесь не рады".

Эпштейн был обвинен в том, что в 2002-2005 годах он склонял к проституции несовершеннолетних девушек. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года. 10 августа он совершил самоубийство в тюрьме.

25 февраля суд присяжных признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы Мириам Хейли в квартире продюсера в 2006 году.

признал 11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

Владислав Сердюк

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