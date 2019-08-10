В США обвиненного в педофилии миллиардера нашли мертвым в камере

Джеффри Эпштейн (фото - ЕРА)

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Миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере, в которой он находился в ожидании суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает ВВС.

Точные обстоятельства смерти Эпштейна неясны.

ABC News со ссылкой на три источника в правоохранительных органах сообщило, что Эпшейн покончил с собой.

Он не признал себя виновным и содержался под стражей без права залога.

В прошлом месяце Эпштейн был найден в своей камере в полубессознательном состоянии – у него была повреждена шея.

По сообщениям СМИ, он прошел лечение в больнице, а затем вернулся в свою камеру в исправительном центре Нью-Йорка.

Эпштейн был обвинен в том, что в 2002-2005 годах он склонял к проституции несовершеннолетних девушек.

В феврале американский телеканал HBO опубликовал первый трейлер скандального документального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), в котором его обвиняют в педофилии.