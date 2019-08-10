Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США обвиненного в педофилии миллиардера нашли мертвым в камере

В США обвиненного в педофилии миллиардера нашли мертвым в камере - Фото
Джеффри Эпштейн (фото - ЕРА)
10.08.2019, 16:50

﻿ABC News со ссылкой на три источника в правоохранительных органах сообщило, что Джеффри Эпшейн покончил с собой

дополнено

Миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере, в которой он находился в ожидании суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает ВВС.

Точные обстоятельства смерти Эпштейна неясны.

ABC News со ссылкой на три источника в правоохранительных органах сообщило, что Эпшейн  покончил с собой.

Он не признал себя виновным и содержался под стражей без права залога.

В прошлом месяце Эпштейн был найден в своей камере в полубессознательном состоянии – у него была повреждена шея.

По сообщениям СМИ, он прошел лечение в больнице, а затем вернулся в свою камеру в исправительном центре Нью-Йорка.

Эпштейн был обвинен в том, что в 2002-2005 годах он склонял к проституции несовершеннолетних девушек.

В феврале американский телеканал HBO опубликовал первый трейлер скандального документального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), в котором его обвиняют в педофилии. 

Напишите нам
педофилия миллиардер Джеффри Эпштейн секс-торговля
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 