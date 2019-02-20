Вышел трейлер скандального фильма HBO о Майкле Джексоне: видео

Американский телеканал HBO опубликовал первый трейлер скандального документального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), в котором его обвиняют в педофилии. Ролик опубликован на канале HBO в YouTube.

Двухсерийную ленту режиссера выступил Дэна Рида критики уже назвали "шокирующим фильмом ужасов".

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В четырехчасовом фильме 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон заявляют о насилии со стороны известного поп-певца против них, когда им было 10 и 7 лет соответственно. Танцор Уэйд Робсон утверждает, что преступления Джексон совершал на своем ранчо Neverland на протяжении семи лет, пока тому не исполнилось 14 лет. О событиях 30-летней давности также говорят родные и близкие мужчин.

Семья покойного поп-короля в своем заявлении также раскритиковала фильм, называя Робсона и Сейфчака мошенниками. Они напомнили, что расследование в 2005 году признало Джексона невиновным, а сами Рмужчины на суде выступили в его защиту и показали, что он ничего им не сделал.

"Покидая Неверленд" - это не документальное кино, это таблоидное убийство Майкла Джексона при жизни, а теперь посмертно. Майкла нет с нами, он не может защищаться, иначе эти обвинения не были бы сделаны", - говорится в заявлении Джексонов.

Премьеры ленты состоялась в январе в рамках фестиваля "Сандэнс".

На телеканале HBO "Покидая Неверленд" покажут 3 марта 2019 года.

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