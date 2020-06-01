Впервые на карантине. Британская королева появилась на публике – верхом на коне

Королева Елизавета II (фото - ЕРА)

Впервые с начала введения карантинных мер против коронавирусной эпидемии в Британии королева Елизавета II появилась на публике: ее увидели прогуливающейся верхом на пони на территории Виндзорского замка. Об этом пишет BBC News.

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На снимках от агентства Press Association монарх в яркой косынке, твидовом жакете, белых перчатках и бриджах объезжает владения на 14-летнем пони.

Как отмечает источник, королева регулярно катается верхом по парку у Виндзора. Там она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом, пребывает на самоизоляции. Оба входят в группу риска при COVID-19 - королеве 94 года, а герцогу 10 июня исполнится 99 лет.

Последние до этого фото королевы были сделаны 19 марта.

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