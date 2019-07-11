Молодой мужчина пытался залезть во дворец к королеве Британии

Королева Елизавета (фото - ЕРА)

В ночь на 11 июля 22-летний мужчина пробрался в Букингемский дворец королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как говорят источники издания, мужчина проник на территорию дворца и стучал во все двери. Полиции понадобилось четыре минуты, чтобы оценить ситуацию и задержать виновника инцидента. Есть опасения, что он хотел попасть в спальню королевы.

"Он был полон решимости и стучал во все двери, но, к счастью, на этот раз все было заперто", - сообщает источник издания.

Сама Елизавета II во время инцидента спала.

Ранее королева сменила своего придворного поэта, который будет отражать события из жизни королевской семьи в стихах.