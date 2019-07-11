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11.07.2019, 12:21

Молодой мужчина пытался залезть во дворец к королеве Британии

Молодой мужчина пытался залезть во дворец к королеве Британии - Фото
Королева Елизавета (фото - ЕРА)

Злоумышленник настойчиво стучал в двери дворца

В ночь на 11 июля 22-летний мужчина пробрался в Букингемский дворец королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как говорят источники издания, мужчина проник на территорию дворца и стучал во все двери. Полиции понадобилось четыре минуты, чтобы оценить ситуацию и задержать виновника инцидента. Есть опасения, что он хотел попасть в спальню королевы. 

"Он был полон решимости и стучал во все двери, но, к счастью, на этот раз все было заперто", - сообщает источник издания. 

Сама Елизавета II во время инцидента спала. 

Ранее королева сменила своего придворного поэта, который будет отражать события из жизни королевской семьи в стихах. 

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Теги: елизавета II, инцидент
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