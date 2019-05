Королева Елизавета ІІ сменила своего придворного поэта

Королева Великобритании Елизавета II взяла на службу нового придворного поэта – профессора Оксфордского университета Саймона Армитиджа. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

"Саймон Армитидж получает Золотую медаль за поэзию от Ее Величества. Медаль присуждается за выдающиеся успехи в поэзии - она была впервые учреждена в 1933 году королем Георгом V по предложению тогдашнего поэта-лауреата Джона Мэйсфилда", - говорится в сообщении.

После встречи с королевой Армитидж прочел свое стихотворение "Вечер".

The Queen received Simon Armitage in an Audience at #BuckinghamPalace yesterday, where Her Majesty presented Professor Armitage with the Gold Medal for Poetry and appointed him as the new Poet Laureate.

After meeting The Queen, Professor Armitage read his #poem ‘Evening’. pic.twitter.com/9wFVkBRYIu