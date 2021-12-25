Мужчина с оружием пытался проникнуть в Виндзорский замок. Там королева празднует Рождество

Вооруженный мужчина пытался ворваться в Виндзорский замок, где королева Великобритании Елизавета II празднует Рождество со своей семьей. Он арестован, сообщает The Guardian.

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Издание со ссылкой на полицию уточняет, что арестован 19-летний мужчина из Саутгемптона. Его подозревают в незаконном проникновении на охраняемый объект и хранении наступательного оружия.

Подозреваемый содержится под стражей. Члены королевской семьи проинформированы об инциденте.

В полиции утверждают, что система безопасности сработала мгновенно, и мужчина не успел войти ни в одно здание.

Королева празднует Рождество в Виндзоре с принцем Чарльзом и его женой Камиллой. Это первое Рождество после смерти мужа Елизаветы, герцога Эдинбургского.

9 апреля 2021 года принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Вадим Ребрина

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