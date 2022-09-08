Елизавета II под усиленным наблюдением врачей, членов семьи экстренно вызвали к королеве

Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.

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В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

"Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии", – сказано в сообщении.

Пресс-служба наследника престола принца Чарльза сообщила, что Чарльз с супругой выехали в Балморал.

Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.

Муж королевы принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего 100-летия, и был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.

3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.

Сергій Бережний

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