Елизавета II под усиленным наблюдением врачей, членов семьи экстренно вызвали к королеве
08.09.2022, 15:54
Королева Елизавета II (Фото - EPA)
Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.
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В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.
"Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии", – сказано в сообщении.
Пресс-служба наследника престола принца Чарльза сообщила, что Чарльз с супругой выехали в Балморал.
Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.
- Муж королевы принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего 100-летия, и был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
- 3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.
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