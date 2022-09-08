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Елизавета II под усиленным наблюдением врачей, членов семьи экстренно вызвали к королеве

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 15:54
Елизавета II под усиленным наблюдением врачей, членов семьи экстренно вызвали к королеве - Фото
Королева Елизавета II (Фото - EPA)

Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.

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В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

"Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии", – сказано в сообщении.

Пресс-служба наследника престола принца Чарльза сообщила, что Чарльз с супругой выехали в Балморал. 

Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.

Сергій Бережний
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елизавета II королева великобритании
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