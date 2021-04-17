В Великобритании похоронили принца Филиппа – фото

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В часовне во время службы присутствовали 30 человек. Гроб с телом Филиппа перевезли к часовне на модифицированном Land Rover, который Филипп помогал спроектировать.

В первом ряду процессии позади машины шли принцесса Анна и принц Чарльз, за ними следовали принцы Эдуард и Эндрю. В третьем ряду шли принцы Уильям и Гарри и их кузен Питер Филлипс. Братья сидели в часовне по разные стороны прохода, но их видели общающимися после службы.

В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих.

Королева Елизавета ехала с фрейлиной в Бентли в конце процессии.

Начало и конец минуты молчания были отмечены залпом орудий в девяти местах в Великобритании и Гибралтаре.

Проводивший отпевание декан Виндзора отметил доброту, юмор и человечность принца Филиппа.

"Мы были вдохновлены его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу и Содружеству, его храбростью, стойкостью и верой", – заявил он.

9 апреля 2021 года принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Вчера, 16 апреля, королева Елизавета II поделилась архивным частным фото с принцем Филиппом.

Читайте также: Прощание с принцем Филиппом: как в Великобритании хоронят королевских особ

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.