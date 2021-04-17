Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон

Королева Великобритании Елизавета II поделилась архивным частным фото с супругом принцем Филиппом. Фотография появилась в Instagram королевской семьи за день до похорон принца.

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"Королева желает поделиться этой частной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине горы Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году", – говорится в подписи к фото.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Королева и вся ее семья благодарны за соболезнования и теплые слова о принце с разных уголков мира, отмечается в сообщении.

9 апреля принц Филипп умер, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Сегодня в Великобритании похоронят монарха. Как это будет происходить – читайте в материале от LIGA.life.

Марк Сировой

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