Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон
17.04.2021, 12:19
Принц Филипп и королева Елизавета II (фото - Instagram, theroyalfamily, The Countess of Wessex)
Королева Великобритании Елизавета II поделилась архивным частным фото с супругом принцем Филиппом. Фотография появилась в Instagram королевской семьи за день до похорон принца.
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"Королева желает поделиться этой частной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине горы Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году", – говорится в подписи к фото.
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Королева и вся ее семья благодарны за соболезнования и теплые слова о принце с разных уголков мира, отмечается в сообщении.
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