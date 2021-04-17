UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон

17.04.2021, 12:19
Королева Елизавета II поделилась архивным фото с принцем Филиппом за день до его похорон - Фото
Принц Филипп и королева Елизавета II (фото - Instagram, theroyalfamily, The Countess of Wessex)

Королева Великобритании Елизавета II поделилась архивным частным фото с супругом принцем Филиппом. Фотография появилась в Instagram королевской семьи за день до похорон принца.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Королева желает поделиться этой частной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине горы Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году", – говорится в подписи к фото.

Читайте также: На острове Вануату принца Филиппа оплакивает местное племя: он был для них божеством

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Королева и вся ее семья благодарны за соболезнования и теплые слова о принце с разных уголков мира, отмечается в сообщении.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
принц Филипп Елизавета фото похороны королева
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 