Траур в Британии. Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля

В Великобритании определились с датой похорон мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа – траурная церемония состоится 17 апреля, а до этого времени в стране объявили общенациональный траур, пишет BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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Начало церемонии ознаменуется минутой молчания в 17:00 по киевскому времени. Похоронят принца в королевском склепе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

На церемонии будут присутствовать не более 40 человек – среди них будет и принц Гарри. Он прилетит из США, но, вероятно, без супруги, которой врачи посоветовали не ехать на похороны.

Члены королевской семьи попросили представителей общественности не посещать траурное мероприятие из-за риска заразиться коронавирусом, а также не оставлять цветы и подношения у стен королевского дворца. При этом, все желающие выразить соболезнования могут это сделать, заполнив специальную онлайн-форму по ссылке.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет – перед этим он лечился от инфекции и сердечного заболевания.

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Дарья Мостовая

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