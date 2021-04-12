На острове Вануату принца Филиппа оплакивает местное племя: он был для них божеством

В трауре по принцу Филиппу к британцам присоединились жители двух деревень на одном из островов тихоокеанского государства Вануату — с 70-х годов XX века они почитают герцога Эдинбургского как богоподобную духовную сущность. Об этом пишет BBC.

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В течение нескольких недель жители сел будут собираться для проведения обрядов по случаю смерти Филиппа. Предположительно, в них будут использоваться памятные вещи принца. Сопровождаться ритуалы будут массовым распитием церемониального напитка кава, который готовится из корней одноименного растения и обладает опьяняющим эффектом.

Сегодня собрались несколько сотен последователей этого странного религиозного культа. Они обсуждали возможного преемника Филиппа и пили каву. По информации BBC, участники собрания через британских журналистов передали послание королеве Елизавете.

Движение принца Филиппа процветает в селах Якель и Яохнан острова Тана в течение примерно 50 лет. На пике насчитывалось несколько тысяч последователей, сейчас их количество уменьшилось предположительно до нескольких сотен.

Жители деревень ведут простой образ жизни, как и их предки. Они носят традиционную одежду и в редких случаях пользуются деньгами или мобильными телефонами.

Крестьяне верят, что принц Филипп — один из них. Согласно пророчеству, он покинул остров "в своей первоначальной духовной форме, чтобы найти могущественную жену за границей". По представлениям последователей культа, Филипп правил Британией с помощью королевы, пытаясь привить уважение к традициям.

"Если бы ему это удалось, то он мог бы вернуться на Тану, но ему помешало одно – глупость, ревность, жадность и вечные стычки белых людей", – говорит антрополог Кирк Хаффман, который изучает племена Вануату.

Никто точно не знает, как и почему зародилось это движение, хотя есть несколько теорий.

Одна из них заключается в том, что жители села могли увидеть фотографию герцога Эдинбургского на стенах британских колониальных постов, когда Вануату было колонией Великобритании и Франции.

Другая теория, по словам журналиста из Вануату Дэна МакГарри, заключается в том, что движение возникло как "реакция на колониальное присутствие, способ присвоения и возврата колониальной власти путем объединения себя с кем-то, кто сидит по правую руку от правителя Содружества".

Но эксперты уверены, что к 1970-м годам уже существовало движение принца Филиппа, подкрепленное визитом королевской четы в 1974 году на Новые Гебриды, где герцог, как сообщается, принимал участие в ритуалах питья кавы.

Принц Филипп, судя по его действиям и заявлениям, принял почтение тихоокеанского племени и послал ему несколько писем и своих фотографий. Жители Вануату же на протяжении многих лет засыпали его традиционными дарами. Например, в 1978 году крестьяне подарили Филиппу церемониальный жезл под названием "нал-нал". Позже им прислали фото принца с этим предметом в руке. Эти изображения до сих пор хранятся в племени.

В 2007 году несколько вождей племени лично встретились с герцогом и спросили его, когда он вернется в Тану. Репортаж об этом был показан по британскому телевидению. Ответ Филиппа, по словам членов племени, был загадочным, но им понравился: "Когда станет тепло, я отправлю сообщение".

Его связь с племенем продолжалась через принца Чарльза, который посетил Вануату в 2018 году и пил каву, как его отец десятки лет назад. Он также получил трость от племени Яонанен.

И сейчас, как предполагает антрополог Хаффман, принц Чарльз займет место отца в пантеоне почитателей его культа. Ученый говорит, что движение, скорее всего, сохранит свое название, а один представитель племени сообщил ему, что они даже рассматривают возможность создания политической партии. Также ожидается, что принц Филипп когда-нибудь "вернется лично или в духовной форме".

В мае 2017 года уход принца Филиппа из общественной жизни шокировал членов племени.

9 апреля 2021 года герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет.







Вадим Ребрина

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