UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умерла Елизавета II. Реакции Байдена, Шольца, Макрона, Трасс, Дуды и папы Франциска

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 23:10
Умерла Елизавета II. Реакции Байдена, Шольца, Макрона, Трасс, Дуды и папы Франциска - Фото
Елизавета II (фото: The Royal Family/Twitter)

На 96-м году жизни 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. LIGA.net собрала реакции мировых лидеров на смерть монархини. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Премьер-министр Британии Лиз Трасс

"Это огромный шок для нации и мира. Мы все опустошены. Королева была скалой, на которой была построена современная Британия и сам дух Великобритании. Она была для меня личным источником вдохновения. Преданность королевы долгу была примером для всех нас и сегодня день великих потерь".

Президент США Джо Байден

"Она была больше, чем монархиней. В мире постоянных перемен она была постоянным присутствием и источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда не знал свою страну без нее. Несменное восхищение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления стали свидетелями эпохи беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения вперед человеческого достоинства. Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь, – слышали ли они ее по радио как юную принцессу, выступающую перед детьми Соединенного Королевства, или собрались у телевизоров на ее коронации, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. Она, в свою очередь, посвятила всю свою жизнь служению им".

Папа римский Франциск:

"Воздаем должное неустанной службе королевы на благо Британии и Содружества, я глубоко опечален смертью Ее Величества".

Президент Франции Эмманюэль Макрон

"Ее Величество Королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на свою страну и свое столетие".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

"Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии. Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой. Ее будет не хватать, не в последнюю очередь ее замечательного юмора".

Президент Польши Анджей Дуда

"Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и всему британскому народу в связи с кончиной Ее Величества Королевы. На протяжении десятилетий она была воплощением всего того, что делает Великобританию поистине великой. По ней будут скучать и помнить в Польше и во всем мире". 

Читайте также: Новый король Великобритании Чарльз прокомментировал смерть Елизаветы II

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Лиз Трасс олаф шольц эмманюэль макрон джо байден анджей дуда елизавета II франциск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 