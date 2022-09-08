Умерла Елизавета II. Реакции Байдена, Шольца, Макрона, Трасс, Дуды и папы Франциска

На 96-м году жизни 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. LIGA.net собрала реакции мировых лидеров на смерть монархини.

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Премьер-министр Британии Лиз Трасс:

"Это огромный шок для нации и мира. Мы все опустошены. Королева была скалой, на которой была построена современная Британия и сам дух Великобритании. Она была для меня личным источником вдохновения. Преданность королевы долгу была примером для всех нас и сегодня день великих потерь".

Президент США Джо Байден:

"Она была больше, чем монархиней. В мире постоянных перемен она была постоянным присутствием и источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, кто никогда не знал свою страну без нее. Несменное восхищение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству. Семь десятилетий ее исторического правления стали свидетелями эпохи беспрецедентного человеческого прогресса и продвижения вперед человеческого достоинства. Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь, – слышали ли они ее по радио как юную принцессу, выступающую перед детьми Соединенного Королевства, или собрались у телевизоров на ее коронации, или смотрели ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. Она, в свою очередь, посвятила всю свою жизнь служению им".

Папа римский Франциск:

"Воздаем должное неустанной службе королевы на благо Британии и Содружества, я глубоко опечален смертью Ее Величества".

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

"Ее Величество Королева Елизавета II более 70 лет олицетворяла преемственность и единство британской нации. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на свою страну и свое столетие".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц:

"Мы скорбим о смерти королевы Елизаветы II. Она была образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей, в том числе и здесь, в Германии. Ее приверженность германо-британскому примирению после ужасов Второй мировой войны останется незабываемой. Ее будет не хватать, не в последнюю очередь ее замечательного юмора".

Президент Польши Анджей Дуда:

"Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и всему британскому народу в связи с кончиной Ее Величества Королевы. На протяжении десятилетий она была воплощением всего того, что делает Великобританию поистине великой. По ней будут скучать и помнить в Польше и во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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