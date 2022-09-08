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Елизавета II. Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 21:08
Елизавета II. Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании - Фото
Елизавета II (фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он написал в Twitter. 

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По его словам, он с глубокой грустью узнал о смерти королевы. Зеленский выразил сочувствие от имени всего украинского народа королевской семье Британии, всему Объединенному королевству и странам Британского содружества.

"Наши мысли и молитвы с вами", – написал он. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский британия елизавета II
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