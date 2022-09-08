Елизавета II. Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он с глубокой грустью узнал о смерти королевы. Зеленский выразил сочувствие от имени всего украинского народа королевской семье Британии, всему Объединенному королевству и странам Британского содружества.

"Наши мысли и молитвы с вами", – написал он.

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня в возрасте 96 лет в замке Балмораль в Шотландии.

Ранее было объявлено, что королева помещена под усиленное врачебное наблюдение в связи с серьезными опасениями о состоянии ее здоровья, и что члены королевской семьи, включая наследника престола принца Чарльза, вызваны к ней в замок Балморал в Шотландии.

3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.

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Дмитро Гриниченко

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