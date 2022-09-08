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Новый король Великобритании Карл III прокомментировал смерть Елизаветы II

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 21:31
Новый король Великобритании Карл III прокомментировал смерть Елизаветы II - Фото
Карл III (фото: EPA)

Новый король Великобритании Карл III (Чарльз) отреагировал на смерть королевы Елизаветы II. Заявление монарха опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

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По его словам, смерть королевы Елизаветы II – это "момент огромной грусти" для него и всех членов королевской семьи.

"Мы глубоко оплакиваем уход королевы и обожаемой матери. Я знаю, что ее потеря будет сильно ощутимой на всю страну и для всех людей в мире", – заявил король.

Он сказал, что в период траура и передачи власти королевская семья "будет утешена и поддержана знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовались королева".

Читайте также: Елизавета II. Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания елизавета II Чарльз
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