Шмыгаль: Наш план – войти в Евросоюз в течение двух следующих лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил для Запада, что у Украины есть намерение в течение двух следующих лет обеспечить себе членство в Евросоюзе. Такое заявление он сделал в комментарии для Politico.

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"У нас очень амбициозный план – войти в Европейский Союз в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть предварительная стадия переговоров", – сказал он.

Издание утверждает, что "никто в ЕС не считает это реалистичным", и такая позиция Банковой "бросает перчатку истеблишменту ЕС, который пытается сохранить членство Украины в качестве гораздо более отдаленной концепции".

3 февраля в Киеве состоится очередной саммит ЕС-Украина; он впервые пройдет на украинской земле. Обозреватель полагает, что главная задача еврокомиссаров, "вероятно, будет заключаться в управлении ожиданиями".

Шмыгаль также заявил, что надеется, что в пятницу Украина сможет добиться "существенного скачка вперед", особенно в конкретных сферах (соглашение о безвизовом режиме для промтоваров, приостановка действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год), "активного прогресса" в присоединении к схеме платежей SEPA (единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", – подчеркнул он.

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Один высокопоставленный чиновник ЕС сказал Politico, что ожидания в Киеве "достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила Еврокомиссия; это процесс, основанный на заслугах".

Горячей темой и одним из центральных вопросов при вступлении Украины в ЕС станет борьба Украины с коррупцией, потому что "нам нужна реформированная Украина", сказал еще один топ-чиновник ЕС: "У нас не может быть такой же Украины, как до войны".

Издание пишет, что близкие союзники Украины в ЕС вроде Польши и стран Балтии решительно поддерживают стремление Киева к членству, но многие представители "старой гвардии ЕС гораздо осторожнее, поскольку Украина – глобальная сельскохозяйственная сверхдержава – может ослабить их собственные полномочия и льготы".

"Украина и Польша с общим населением в 80 млн человек могут объединиться, чтобы соперничать с Германией в качестве политической силы в Евросовете, и некоторые утверждают, что Киев станет чрезмерным бременем для бюджета ЕС", – отметила автор статьи.

В июле 2022 года вице-премьер по вопросам евроинтеграции Стефанишина говорила, что Украина рассчитывает, что сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.

Опрос за октябрь 2022 года показывал, что большинство граждан ЕС поддерживали членство Украины и предоставление ей оружия.

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Євген Пилипенко

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