Украина не готова к членству в ЕС, ей нужно многое сделать, мы поможем – евродепутат

Чтобы вступить в Евросоюз, нужно быть готовым работать по законам ЕC и выполнить все требования Брюсселя по реформам, потому что это объединение стран "не будет подстраиваться под Украину". Об этом Delfi заявила эстонский депутат Европарламента Марина Кальюранд.

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"Суды, правосудие, демократия, олигархи – вся жизнь Украины должна измениться, чтобы соответствовать требованиям ЕС", – сказала она, отметив, что Эстония в свое время "перевыполняла это: когда от нас ждали результат к декабрю, мы делали к ноябрю, потому что знали, что нас там не ждут".

Она полагает, что у президента Владимира Зеленского "есть серьезный политический капитал для этого".

"Надеюсь, он использует бесконечный кредит доверия. У него есть все возможности, чтобы Украина вошла в ЕС", – сказала Кальюранд.

Политик Эстонии полагает, что в ЕС не обсуждали бы вопрос приема Украины, если бы не война.

"Я буду откровенна, Украина не готова к членству. Борьба с коррупцией, реформы права, демократические реформы, еще много чего надо сделать. <...> Мы будем помогать восстанавливать Украину после победы, будем помогать с реформами, чтобы подготовить ее для вступления в ЕС", – сказала она.

По ее словам, если Украина будет продолжать интеграцию с ЕС, "то все возможно", тем более что "это желание у украинцев есть", как было у Эстонии, которая в 1991 году "была в одном положении с Украиной".

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"Я даже скажу, что Эстония была беднее. У нас нет такой земли, столько ресурсов. Но наши политики были четко настроены: нам надо стать членами ЕС, чтобы оставаться независимым государством. В Украине за 30 лет такой четкой позиции со стороны политиков не было", – указала Кальюранд.

По оценке евродепутата, "большинство политиков в Европарламенте устали от войны" и "хотят заниматься своими делами, в своих домах – инфляцией, энергокризисом, от них этого ждут их избиратели". Западные политики, сказала Кальюранд, реагируют на то, чего от них ждут их избиратели, а "большинство из них" якобы "даже не знают, где находится Украина, и они устали".

При этом она призвала украинцев избавиться от ощущения, что "получили статус кандидата, а через год уже будем в ЕС": "Этого не будет. Переговоры будут долгими, трудными. Но рядом всегда будут те, кто будет поддерживать Украину".

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "хватит попыток умиротворить агрессора, они уже привели к геноциду".

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Євген Пилипенко

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