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Украина не готова к членству в ЕС, ей нужно многое сделать, мы поможем – евродепутат

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 10:34
Украина не готова к членству в ЕС, ей нужно многое сделать, мы поможем – евродепутат - Фото
Марина Кальюранд (скриншот)

Чтобы вступить в Евросоюз, нужно быть готовым работать по законам ЕC и выполнить все требования Брюсселя по реформам, потому что это объединение стран "не будет подстраиваться под Украину". Об этом Delfi заявила эстонский депутат Европарламента Марина Кальюранд.

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"Суды, правосудие, демократия, олигархи – вся жизнь Украины должна измениться, чтобы соответствовать требованиям ЕС", – сказала она, отметив, что Эстония в свое время "перевыполняла это: когда от нас ждали результат к декабрю, мы делали к ноябрю, потому что знали, что нас там не ждут".

Она полагает, что у президента Владимира Зеленского "есть серьезный политический капитал для этого".

"Надеюсь, он использует бесконечный кредит доверия. У него есть все возможности, чтобы Украина вошла в ЕС", – сказала Кальюранд.

Политик Эстонии полагает, что в ЕС не обсуждали бы вопрос приема Украины, если бы не война.

"Я буду откровенна, Украина не готова к членству. Борьба с коррупцией, реформы права, демократические реформы, еще много чего надо сделать. <...> Мы будем помогать восстанавливать Украину после победы, будем помогать с реформами, чтобы подготовить ее для вступления в ЕС", – сказала она.

По ее словам, если Украина будет продолжать интеграцию с ЕС, "то все возможно", тем более что "это желание у украинцев есть", как было у Эстонии, которая в 1991 году "была в одном положении с Украиной".

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"Я даже скажу, что Эстония была беднее. У нас нет такой земли, столько ресурсов. Но наши политики были четко настроены: нам надо стать членами ЕС, чтобы оставаться независимым государством. В Украине за 30 лет такой четкой позиции со стороны политиков не было", – указала Кальюранд.

По оценке евродепутата, "большинство политиков в Европарламенте устали от войны" и "хотят заниматься своими делами, в своих домах – инфляцией, энергокризисом, от них этого ждут их избиратели". Западные политики, сказала Кальюранд, реагируют на то, чего от них ждут их избиратели, а "большинство из них" якобы "даже не знают, где находится Украина, и они устали".

При этом она призвала украинцев избавиться от ощущения, что "получили статус кандидата, а через год уже будем в ЕС": "Этого не будет. Переговоры будут долгими, трудными. Но рядом всегда будут те, кто будет поддерживать Украину".

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Євген Пилипенко
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война евросоюз эстония евроинтеграция Марина Кальюранд
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