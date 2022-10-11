Глава МИД Эстонии: Хватит попыток умиротворить агрессора, они уже привели к геноциду

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не обращать внимания на угрозы России относительно "красных линий" в части оказания Украине военной помощи. Об этом он сказал CNN.

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Министр напомнил, что попытки умиротворения, с помощью которых европейские страны пытались избежать эскалации войны России против Украины, уже привели в итоге к войне "геноцидного типа".

"Не думаю, что нам нужно опасаться, как бы не стало хуже. Геноцид уже есть. И ради человечества, ради нашей собственной безопасности в Европе, мы должны действовать", – сказал Рейнсалу.

Он считает, что союзники должны усилить поддержку Украины и вывести на новый уровень эффективность ее противовоздушной обороны – в частности, для защиты жилых районов, гражданской инфраструктуры, и это важно сделать до наступления зимы.

Намеки российского диктатора Владимира Путина на нанесение ядерного удара Рейнсалу назвал "попытками взять на испуг" и призвал на них не реагировать.

11 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что применение Россией ядерного оружия "в высшей степени непредсказуемо".

Сергій Бережний

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